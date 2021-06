Na putu prema gore

U kvantitativnom smislu riječ je o ogromnom novcu koji će u sljedeće 3 do 4 godine snažno potaknuti sve vrste izdataka u Hrvatskoj. Pod takvim vodopadom novca ni suha drenovina ne bi mogla ostati suha. Pod takvim vodopadom novca ni suha drenovina ne bi mogla ostati suha. Pitanje je što će biti kada voda ode, ali to je daleka budućnost. Nitko se ne zamara što će biti za 6 do 7 godina, hoće li u međuvremenu nastati nova i konkurentnija gospodarska struktura koja će onda dalje vući razvoj i bez značajnog dotoka europskog novca. Novca, dakle, nije falilo i neće ga ni faliti, a guverner Vujčić je u pravu: bitno je što s novcem radite i kamo ga ulažete, koje faktore proizvodnje i gdje angažirate, jer ako to radimo sporo, nekompetentno i loše, ni duplo više novca neće nas učiniti bogatijom zemljom… – priča Velimir Šonje u intervjuu za Novi list. A tu je i članak sa Arhivanalitike o istoj temi.