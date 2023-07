Nije loše za početak

Danas 36% hrvatski građana misli da je ulazak u Europsku uniju donijelo korist Hrvatskoj, dok premijer Plenković smatra da 4 godine nije dovoljno vremena da se koristi vidi, nego da treba pričekati 7 godina, znači do 2020. godine. Kažu on da je glavni zadatak Vlade RH da poveća apsorpcijsku sposobnost povlačenja sredstava, a da će najveći projekt biti pelješki most. HRT