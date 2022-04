Lockdowni, inflacija, Ukrajina and all that jazz

Država uz cijenu od 12,19 kuna po litri benzina od PDV-a (25%) ubire 2,44 kune po litri (= 12,19 – 12,19/1,25 ), a trošarina je u aktualnoj cijeni smanjena za 40 lipa, na 3,46 kuna. Dakle, PDV i trošarine su sada 5,90 kuna ili 48,4% – ugrubo oko pola od maloprodajne cijene. Ali, i tih pola je jako puno. PDV na goriva do sada nije diran. Postavlja se pitanje koliko je to održivo ako će cijene nafte na svjetskom tržištu dalje rasti? Koliko vremena treba proći prije nego što se vlada odrekne stope PDV-a od 25% na gorivo i/ili dodatno smanji trošarine i odrekne se i dalje velikog ukupnog ugriza u cijeni goriva? – pita se to Velimir Šonje na Ekonomskom labu gdje temeljito analizira problematiku