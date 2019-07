Šonje: Iseljavanje iz Hrvatske prestat će 2035. godine

Einsteinov sindrom termin je koji je prvi upotrijebio Thomas Sowell opisujući pametnu i nadarenu djecu kod koje se usporeno razvijao govor. To nije općeprihvaćen termin, dijagnoza ni stanje, no često se koristi za opis djece visokoobrazovanih roditelja koja kasne u razvoju govora i društvenih vještina, no glazbeno su nadarena i pokazuju visoku prostornu organizaciju. No neki će roditelji radije smatrati da im je dijete genijalac nego autist pa treba biti oprezan u baratanju ovakvim terminima, piše Ordinacija.