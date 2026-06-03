Nije to bez vraga

Važno je razumjeti da sotonizam nije nastao kao jedinstvena religija niti kao jedinstven pokret. Primjerice, tijekom srednjeg vijeka i ranog novog vijeka optužbe za štovanje Sotone služile su kao političko i religijsko oružje. Heretici, vještice, slobodni mislioci i politički protivnici često su proglašavani slugama Đavla bez ikakvih dokaza. Takve optužbe uglavnom bile su sredstvo društvene kontrole, a ne opis stvarnih organiziranih skupina, kaže varaždinski Dark Storyteller.

U 17. stoljeću Sotona je prikazivan kao tragični buntovnik kao kod Johna Miltona ili kao simbol otpora autoritetu. Postojali su i “Hellfire klubovi” koji su uživali provocirati tadašnje društvo kroz pijanke, seksualne ekscese, kockanje i ismijavanje religijskih običaja. No, nisu organizirano štovali Sotonu. Prvi sotonistički pokret nastao je u SAD-u 1966. kada ga je pokrenuo mistik i orguljaš Anton LaVey, koji pak nije vjerovao u doslovnog vraga. Njegov sotonizam bio je ateistički i materijalistički, dok je Sotona za njega predstavljao ljudsku individualnost, skepticizam, samoodređenje i odbacivanje religijskih autoriteta….

Iako su kasnije mnogi dizali paniku uvjereni da sotonisti izvode tajne rituale i provode žrtvovanja, nikad nije dokazana povezanost organizirane religije s eventualnim ubojstvima. Štoviše, LaVeyjeva Sotonistička crkva ima svoja načela i pravila ponašanja…