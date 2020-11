“Imao sam ideju napisati ‘Sto anegdota o mojim kolegama, a ni jednu o kolegici’. No, to je dugačak naslov, pa sam odlučio da se knjiga zove ‘Prisjećanje jednog klauna’. Ne smatram sebe baš jako ozbiljnim umjetnikom. Sklon sam zabavljanju. Volim da se publika nasmije. Osjećam se tada kao liječnik ljudske duše. Želim pisati knjigu kroz anegdote s kolegama, a većina njih je ‘u prekomandi’, to jest na drugom svijetu”, kaže legendarni glumac Špiro Guberina. Jutarnji