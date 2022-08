Ma daj, vidiš!

Dragana Bajić iz Srbije, koja je tri sezone odradila u Istri, svoja je iskustva podijelila na YouTube kanalu:

“Ako završite cijelu sezonu plate vam put, ako odete ranije čak će vam odbiti od plaće. To je tad koštalo 150 eura, za izradu radne i boravišne dozvole, jer oni sve rade kako treba. To je iz razloga jer imaju problem s radnicima, ako ih napustite ranije, skinut će vam to s plaće. Ako ostanete od početka do kraja sezone, bit ćete nagrađeni jako dobro, ne plaćate ništa, oni snose sve troškove dozvola, čak i puta, plus što ćete kad dođete kući dobiti još pred Novu godinu “božićnicu”, to je njihov običaj. Ja sam bila jako iznenađena kad sam je dobila nakon samo tri mjeseca rada u sezoni. Nećete raditi na crno, bit će vam svaki mjesec uplaćivan staž i socijalno osiguranje. Bez radne dozvole ne primaju radnike, kad aplicirate za posao i kada vas pozovu, nećete ni ići dok ne dobijete dozvolu. Nemam loše iskustvo gdje god da sam bila i radila u Hrvatskoj, sve je bilo po dogovoru. Kako vam kažu na početku, sve tako i bude. Išla sam čak i u njihov mirovinski fond u Poreču provjeriti je li sve je uplaćeno u dan. Ja stalno govorim da tko god želi negdje ići raditi, da je najbolje ići u Hrvatsku. Meni je to do sada bilo najisplativije od svega gdje sam bila i što sam radila. Prijepodne ste na poslu, a poslijepodne na godišnjem odmoru – na moru. I to može trajati mjesecima…” YouTube video 22 minute.