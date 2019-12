“Ključna stvar i smisao toga je ono što piše u članku 8. u Ustavu, a to je da se pomogne približavanju i reintegraciji. Naravno da, jednoga dana, kad se svi ljudi slože, a ne kad se to izvana nameće. Toplo se nadam da će zbog gospodarskog napretka takve stvari postati sve manje važne i da neće predstavljati problem. No, stvarni suživot se mora dogoditi između ljudi ovdje, a ne odlukom političara”, komentirao je predsjednik Sabora Željko Reiner uklonjene dvojezične ploče u Vukovaru. Slobodna, N1