Esquire je okupio 22 američka komičara sa klupske scene i pitao ih da ispričaju najbolju šalu koju znaju. Među pozvanima su Mike Birbiglia, Jessi Klein, Wyatt Cenac, Phoeboe Robinson, Hari Kondabolu, Janeane Garofalo, John Hodgman… Jedan od štoseva (na engleskom): Two cannibals are eating a clown, and one looks at the other and says, Does this taste funny to you? esquire.com