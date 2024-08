Samo da ne ode van kontrole

Prema zakonima fizike, moguće je da planeti budu oblika američke krafne. No, kako bi zadržali stabilnost, potrebna je rotacija veće brzine. Posljedično, pojačala bi se gravitacijska sila na polovima, koja bi bila približno dvostruko jača nego na ekvatoru. Mjesec bi nastavio kružiti oko Zemlje, sve dok održava dovoljnu udaljenost. Vrijedno je napomenuti da je planet u obliku krafne kao prirodna pojavnost vrlo malo vjerojatna, osim ako ga napredna izvanzemaljska bića ne odluče stvoriti. Twitter

Based on the principles of physics, it is theoretically possible for a planet to have a donut-shaped structure.

To maintain the stability of a donut-shaped Earth, it would need to rotate at extremely high speeds, resulting in shorter day durations. Consequently, the… pic.twitter.com/Xhepbcnyno

