Povodom 71. rođendana Davida Bowieja, 8. siječnja 2018. godine HBO će prikazati svoj novi dokumentarac David Bowie: The Last Five Years. Film se fokusira na nastanak posljednja dva albuma The Next Day i Blackstar te borbu sa rakom, koji je bio uzrok njegove smrti 2016. godine. Ovdje je prvi trailer dokumentarca. Indie Wire