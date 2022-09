Ako jeste ili niste Bowiejev fan, što čekate?

Redatelj Brett Morgen poznat između ostalih i po filmu o Kurtu Cobainu: Montage of Heck. Rezultat je to petogodišnjeg rada, a Morgen je imao pristup kompletnoj snimljenoj ostavštitni Davida Bowieja, tisućama sati dosad neviđenog materijala. Pjesme koje su odobrene za film su “Changes,” “Starman,” “Ziggy Stardust,” “The Jean Genie,” “All The Young Dudes,” “Life on Mars,” “Rebel Rebel,” “Fame,” “Young Americans” and “Golden Years.” Opširnije Variety