Složna braća kuću grade (samo da žele)

Da bi slučaj Beroš uistinu postao ogledni slučaj u procesuiranju korupcije u javnoj nabavi, daljnje uvjete mora ispuniti pravosuđe. U prvome koraku to znači temeljito istražiti kako su diler Saša Pozder i njegova mreža namještali nabavu robota, proširiti to na istragu drugih nabava u kojima je intervenirao ministar i drugih poslova Pozderovih tvrtki s državom, a sve to kako bi se u razumnom roku pripremile uvjerljive optužnice. No već na tome prvom koraku pojavio se spor oko mjerodavnosti između Ureda europskog tužitelja (EPPO), koji je prvi pokrenuo istragu, i DORH-a, odnosno Uskoka, koji je izdao naloge za uhićenja. Budu li poštovali svoje uloge, EPPO može (za)štititi DORH i Uskok od domaćih političkih utjecaja iz Hrvatske, a DORH (Uskok) može pomoći EPPO-u da ga ne obuzme umišljaj europskoga djelitelja pravde nasuprot nacionalnom pravosuđu. Višnja Starešina za Lider.