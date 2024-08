Ruski vojni blogeri tvrde su da su ukrajinske snage napredovale sve do Kromskije Biki i Moljutino (do 35 kilometara od međunarodne granice i 17 kilometara jugoistočno od Lgova), ali su primijetili da su to male skupine koje ne pokušavaju odmah zadržati teritorij, prenosi Index. Rusija je u petak evakuirala ljude iz dijelova svoje zapadne regije Lipeck, nakon što je “masivni napad” ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvao eksplozije, prekid opskrbe strujom i ranio šest osoba. Načelnik Glavnog stožera ruske vojske ignorirao je obavještajna upozorenja da se ukrajinske trupe gomilaju blizu granice Kurske oblasti, zbog čega je Putin sada bijesan, kažu izvori bliski Kremlju. Index