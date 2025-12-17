Poirot, dobio si konkurenciju

Novi Netflixov hit je treći nastavak filmske franšize ‘Knives Out‘, a kritičari su složni da je riječ o pravoj filmskoj poslastici. Kako piše The Guardian, Rian Johnson je ponovno stvorio film koji je savršen spoj humora, napetosti i briljantno postavljenih likova. Da se ne radi samo o dojmu publike, potvrđuje i visokih 92% na popularnoj stranici Rotten Tomatoes, a kritičari posebno hvale i zvjezdanu glumačku postavu koja se pridružila Danielu Craigu: igraju i Glenn close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner i drugi. Index, tportal