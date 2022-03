Malo olakšanje

Oni s mirovinom do 4000 kuna dobit će energetski dodatak, novčano primanje za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata, a bit će im isplaćen najkasnije u svibnju. Najveći iznos od 1200 kuna dobit će umirovljenici s mirovinom do 1500 kuna. Oni s mirovinom od 1500 do 2000 kuna dobit će 900 kuna, oni koji primaju između 2000 i 3000 kuna primit će 600 kuna, a onima s mirovinom između 3000 i 4000 kuna bit će uplaćeno 400 kuna pomoći. Za tu je mjeru osigurano ukupno 480 milijuna kuna. Tportal