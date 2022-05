Konačno mogu u shopping bez straha

Novi zakon o zaštiti potrošača na snagu je stupio u travnju, no neke su odredbe počele vrijediti s prvim danima 2015.: lakše ćemo čitati deklaracije i popis alergena, ali i točno znati kad su sniženja: zimska će trajati od 27.12. do 10. 1., proljetna od 1. do 15. 4., a ljetna od 10. do 25. 8., maksimalno 60 dana. Za to je vrijeme trgovac dužan istaknuti cijenu prije sniženja i cijenu za vrijeme sniženja, a rasprodaje su ograničene na period od 30 dana upravo kako bi se spriječilo zavaravanje potrošača. Reakcije pogledajte ovdje.[video_icon]