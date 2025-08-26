Platni promet kao onaj pravi

Od 9. listopada u cijeloj EU uvodi se nova provjera primatelja za bankovne transfere. Boje semafora će se prikazivati prilikom uplate novca. Ova mjera, koju uvode banke, služi za borbu protiv prijevara. Prilikom unosa imena i IBAN-a banka će provjeriti podudaraju li se podaci i prikazati rezultat u bojama:

Zelena (podudaranje) : Sve je u redu.

: Sve je u redu. Žuta (blisko podudaranje) : Podaci se gotovo podudaraju, a banka će vam ponuditi točno ime.

: Podaci se gotovo podudaraju, a banka će vam ponuditi točno ime. Crvena (nema podudaranja): Ime se ne podudara s IBAN-om.

I dalje ćete moći izvršiti uplatu ako se pojavi žuto ili crveno upozorenje, ali preuzimate rizik da novac ode na pogrešan račun. Stoga, provjerite podatke pažljivo, čak i ako se radi o sitnim greškama u pisanju. Poslovni