Samo da ne postanu uvjet

Tko bi rekao je prošlo već preko dvije godine od trenutka kada je Mark Zuckerberg svijetu objavio kako Facebook postaje Meta. Ta promjena imena je dodatna potvrda Zuckerbergove vjere u to kako je metaverse nasljednik mobilnog interneta. No, procvatom umjetne inteligencije mnogi su proglasili kraj metaverse-a prije nego je uopće i počeo. Iz Netokracije razgovaraju o tome u podcastu, u kojem otkrivaju kako iz Mete, odnosno Facebooka nisu odustali od rada na metaverzumu, već ispod radara pripremaju teren za investitore. Istaknuto je kako je popularna igrica Fortnite bliže metaverzumu nego Meta. Sam pojam metaverzuma djeluje toksično, a iako je teško prognozirati hoće li uspjeti, on će se i dalje razvijati makar pod drugim imenom.