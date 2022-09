Muke po azilu

Europska unija je podijeljena kada je riječ o odnosu prema ruskim vojnim obveznicima koji bježe iz zemlje. Neke zemlje ih ne žele primiti, dok su druge, poput Njemačke, spremne to učiniti. No to nije tako jednostavno. Turska izgleda želi onemogućiti dolazak Rusa. Baltičke zemlje su u međuvremenu skoro potpuno zatvorile svoje granice s Rusijom. Skeptičan je i belgijski premijer Alexander Croo. Prošlog ponedjeljka o toj temi su razgovarali veleposlanici zemalja EU-a. Jedan od prijedloga je bio da se ruskim dezerterima, barem privremeno, ponudi zaštita. Europska komisija je u utorak u Bruxellesu priopćila da je u kontaktu sa zemljama-članicama i da se traže rješenja. Tu su još i pravna pitanja: ako jednom dezerteru prijeti zatvor, je li onda riječ o progonu u smislu Zakona o azilu? Nadalje, u Njemačkoj vrijedi pravilo da se zatraži azil u susjednoj zemlji EU do koje se može doći zrakopolovom, kojih od Rusije – nema. DW