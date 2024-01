Nećete smršaviti sami od sebe, ali...

Kebab ili doner kebab jedan je od viđenijih vrsta brze hrane diljem Europe. Dolazi od turske riječi döner kebap – döner što znači “rotirajući” i kebap “pečeno meso”. Začinjeno meso obično se peče na okomitom roštilju koji ima oblik stošca. Originalno bi se trebao sastojati od janjetine, no to nije uvijek slučaj. U jednoj su tv emisiji prikazali kako su uzorke mesa koji se nudi u većini kebabdžinica povrgnuli DNK testiranju. Rezultati pokazuju da je od devet ispitanih kebaba samo jedan sadržavao isključivo janjetinu. Ostatak se sastojao od piletine, govedine i svinjetine. To je problematično za muslimane i židove, a i svima ostalima koji iz zdravstvenih i drugih razloga moraju znati što im se servira. Dobro je imati pouzdanu radnju kojoj vjerujete ili pak prema preporuci. IFL Science