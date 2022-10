Fake news i internetske teorije zavjere

Gotovo svi svjetski mediji su objavili snimku kamere za nadzor prometa postavljene na mostu koji vodi iz Rusije na okupirani poluotok Krim kod mjesta Kerč. Snimka goleme vatrene kugle eksplozije je i na mnoštvu internetskih stranica i u socijalnim mrežama. Ali ubrzo su se pojavile i „dodatne informacije” o tom događaju. Neke od njih zorno pokazuju kako se u ratu u Ukrajini ne vodi borba samo oružjem, nego i neistinama i dezinformacijama, makar su neke opet tek gluposti sudionika socijalnih mreža koji žude za pažnjom javnosti. Nakon eksplozije su se na socijalnim mrežama pojavila mišljenja „stručnjaka“ koji na snimci primjećuju komešanje vode pod mostom. Prema tome zaključuju da to nije bio samoubilački napad vozača kamiona, nego da je pod most došla brodica s eksplozivom. No postoje li nevidljive brodice? Jer se na snimci ne vidi nikakvo plovilo. Tko i zašto onda širi takvu informaciju, teško je objasniti: i na fotografijama oštećenja mosta nakon eksplozije posve je očito da se ona dogodila na mostu, a ne ispod njega. Deutsche Welle