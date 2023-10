Javna rasvjeta u Hrvatskoj u velikoj je mjeri prebačena na energetski učinkovite izvore, a polako počinje koristiti i solarnu energiju, kako bi se dodatno smanjili troškovi.

Rasvjetna tijela postala su toliko bitan dio naše svakodnevice da ne možemo bez njih zamisliti život. Upravo zahvaljujući umjetnim izvorima svjetlosti imamo priliku normalno funkcionirati tijekom noći, jednako kao i tijekom dana, kako u zatvorenim prostorijama, tako i izvan svojih domova.

Satelitske snimke pokazuju kako je rasvjeta tijekom noći neizostavan dio funkcioniranja gradova već desetljećima, a tu posebnu ulogu imaju tijela koja osvjetljuju ulice.

Istina je, javna rasvjeta nužna je za sigurnost čak i u sredinama u kojima nema previše kriminala, jer omogućuje automobilima da se nesmetano kreću kolnicima usred noći, kao i pješacima da bez straha od neravnina i skrivenih objekata hodaju svojim susjedstvom.

Baš zbog toga gradovi ulažu pregršt sredstava kako bi se njihovim stanovnicima osigurala funkcionalna javna rasvjeta. No, snažna svjetlost koja dolazi iz uličnih lampi pokazala se s vremenom kao ozbiljan problem. Ne samo što troši pregršt novca, već i dolazi do svjetlosnog zagađenja. To utječe na funkcioniranje brojnih životinjskih vrsta, a remeti san čak i ljudima.

To je razlog zašto se u posljednja dva desetljeća u Europskoj Uniji inzistira na prelasku na energetski učinkovitu javnu rasvjetu. Tako je i u Hrvatskoj, gdje lokalne jedinice samouprave u velikoj mjeri prelaze na ekonomične i ekološki prihvatljive izvore svjetla…

Rasvjeta napredne tehnologije

Otprilike 3% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj otpada na javnu rasvjetu, zbog čega je svakako bitno poraditi na uštedama. A prava regulacija može uštedjeti do 50% troškova pa nije iznenađenje da gradovi i jedinice lokalne samouprave u našoj zemlji ulažu napore kako bi uličnu rasvjetu pokretala naprednija tehnologija.

Prelazak s izvora svjetlosti iza kojih stoji termičko zračenje na one koje pogoni luminiscentno zračenje osnovna je mjera energetske učinkovitosti. Tu u domaćinstvima prednjače LED žarulje, a u javnoj rasvjeti preferiraju se žarulje na izboj u plinu. One imaju veliku svjetlosnu iskoristivost, do 150 lumena po wattu. Ne samo što smanjuju potrošnju energije i svjetlosno zagađenje, već imaju i dug vijek trajanja, do čak 4 godine, čime smanjuju i troškove održavanja sustava.

Fluorescentne cijevi koje štede čak 80% energije u odnosu na klasičnu žarulju sve se više koriste pri osvjetljivanju ulica, a tu su još natrijeve žarulje koje imaju veliku iskoristivost i koriste se za cestovnu rasvjetu.

Uz to, gradovi uvode dodatnu regulaciju rasvjete u kasnim noćnim satima, kada se na daljinu smanjuje intenzitet svjetla, kako bi se dodatno uštedjela energija.

Solarna energija za još veću uštedu

Osim prelaska na energetski učinkovite žarulje i cijevi, posljednjih godina također se sve više koristi ideja javne rasvjete koja dio energije dobiva od sunca. Kako piše Dalmacija Portal, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji to je rješenje prilično popularno pa je solarna javna rasvjeta stigla sve do otoka Lopuda.

Prednost solarne javne rasvjete je to što nema potrebe za kopanjem i polaganjem kablova, a nema niti skupog računa za struju, dok se u isto vrijeme čuva okoliš. Funkcionira na principu fotonaponskog modula koji pretvara sunčevo zračenje u električnu energiju. Ta se energija zatim pohranjuje u bateriju i koristi za osvjetljenje tijekom noći. Nakon što se baterija napuni, prestaje daljnje punjenje, sve dok se dio pohranjene energije ne iskoristi.

Ovo rješenje se uglavnom koristi tamo gdje je postavljanje kabela i elektrifikacijskih stupova previše skupo. No, ova tehnologija mogla bi u godinama koje dolaze dodatno napredovati i postati još važniji faktor energetski učinkovite javne rasvjete.

U svakom slučaju, javna rasvjeta veliki je trošak svake lokalne jedinice, a može i negativno utjecati na floru i faunu, kao i na ljudski san. Zbog toga se u Europskoj Uniji sve više pažnje pridaje upravo ovom problemu, što vrijedi i za Hrvatsku gdje je već glavnina zemlje prešla na energetski učinkovite izvore svjetlosti…