Svjetlosno onečišćenje – novi nacionalni sport

Dobro, naš naslov je namjerno prenaglašen, ali poanta stoji: „Rasvjeta je jedna od glavnih gradskih infrastruktura, a čini se da se gradske vlasti više razumiju u vodovod i kanalizaciju, nego u javnu rasvjetu koja im svake noći bliješti u glavu. Briga o njoj ostavlja se na povjerenje industriji koja od toga ima direktan profit. Može se neka rasvjeta prozvati ‘ekološkom’ i pokazati u javnosti kako se lijepo smanjuje intenzitet, no što to vrijedi ako njome osvijetlimo svaku planinarsku stazu na Medvednici“, kaže Boris Štromar iz udruge za zaštitu noćnog neba Naše nebo o Planu rasvjete Grada Zagreba koji se nalazi u javnoj raspravi. U civiliziranim državama poput Njemačke prometnice izvan naseljenog područja se ne osvjetljavaju, jer je to nepotrebno i skupo, ali mi s ovakvim Planom rasvjete imamo legalnu dozvolu da sve ceste, pa i autocesta, budu osvijetljene u punom profilu. H-alter