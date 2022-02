Zemlja za penziće

Početak rujna obično smatraju krajem sezone, no turistički radnici iz prakse znaju da to nije tako. U tom se periodu zapravo “bere vrhnje” jer dolaze gosti s nešto većom platežnom moći, dok drugi uživaju u manjim gužvama, većoj ponudi i perfektnim vremenskim uvjetima. Tportal je provjerio kakve su najave kod pojedinih turističkih djelatnika: Rujan je period kada nam u velikom broju dolaze gosti treće životne dobi, no oni su najčešće procijepljeni i žele uživati, kao i nautičari te turisti orijentirani aktivnom ili poslovnom turizmu. Interes je velik, najave dobre, a rezervacije zasad to potvrđuju.