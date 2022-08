Plan bez akcije

Turistička je sezona u Hrvatskoj pred samim vrhuncem, a iz radionice sektorskog ministarstva je prošli tjedan plasiran nacrt Strategije razvoja održivog turizma RH do 2030. godine. Posrijedi je svakako krovni dokument u turističkom sektoru. Ipak, pomalo je neobičan tajming njegova slanja u obaveznu jednomjesečnu javnu raspravu. Treba pritom reći da se Strategija bavi načelnom razinom problematike, dok bi konkretniju, akcijsku dimenziju donio spis zvan Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine. Ona ispravno adresira većinu problema hrvatskog turizma, no trivijalizira potencijalne prihode. Pokraj plasmana eno i gastro ponude, spominje se zastupljenost hotela u odnosu na apartmane, ali i nedostatak radne snage. DW