Nema sjedenja na dvije stolice

Najava bolje regulacije rada liječnika iz javnog sustava u privatnim ustanovama budi nadu u razvoj kvalitetnije usluge za pacijente. No to je tek početak. Do realizacije bi još moglo proći dosta vremena. Koliki postotak liječnika radi u privatnom i javnom sektoru i koliki gubitak za zdravstvo predstavlja neispunjavanje radnih obaveza liječnika koji rade i u privatnom sektoru. Pritom ne treba zaboraviti da je prilikom ulaska Hrvatske u EU donesena odluka da se liječnicima dozvoli raditi tako. No, prema novom zakonu, liječnici koji rade u privatnom sektoru ili u drugim bolnicama moraju dobiti dozvolu od svog poslodavca, dok predstojnici klinika neće moći raditi i privatno. DW