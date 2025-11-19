Možda prekvalifikacija ipak nije toliko loša ideja

Pita se forumaš na temi na podforumu Posao i karijera. Imam ugovor koji je obračunat i račun je poslodavcu dostavljen međutim poslodavac izmišlja toplu vodu i odugovlači uplatu. Danas je dospijeće ali čini mi se da niš od toga. Izgovori su u stilu da ako je račun dostavljen elektroničkim putem da mu treba elektronički potpis a ukoliko SC nema tu mogućnost, da mu račun dostave poštom – primjećuje muljanje autor teme. U odgovoru su mu objasnili kako je ta stavka definirana Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Studentski servis kao “posrednik ima obvezu i pravo zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati”. Tako piše u zakonu, no nije poznato koliko je u praksi bilo slučajeva prisilne naplate.