Možda prekvalifikacija ipak nije toliko loša ideja

Student servis: Minimalna satnica raste, ali studentski troškovi bježe još brže

Minimalna studentska satnica od Nove godine raste s 6,06 na 6,56 eura, no inflacija i skupi najam stanova i domova i dalje pritiskaju studente. Polovica studenata radi tijekom studija, ali mnogi jedva usklađuju posao i fakultet, dok porezni limiti ostaju niski. Cijene domova porasle su 10–20 eura, privatni najam doseže 250–500 eura, a sve skuplja svakodnevica tjera studente na strogo planiranje. Iako obrok u menzi i dalje košta 86 centi, većina drugih troškova stalno raste, pa dodatnih 50 centi po satu mnogima neće bitno olakšati život. DW


13.08.2024. (22:00)

Ne dajte da vas muljaju, studenti

Što učiniti kada poslodavac ne želi isplatiti plaću studentu?

Pita se forumaš na temi na podforumu Posao i karijera. Imam ugovor koji je obračunat i račun je poslodavcu dostavljen međutim poslodavac izmišlja toplu vodu i odugovlači uplatu. Danas je dospijeće ali čini mi se da niš od toga. Izgovori su u stilu da ako je račun dostavljen elektroničkim putem da mu treba elektronički potpis a ukoliko SC nema tu mogućnost, da mu račun dostave poštom – primjećuje muljanje autor teme. U odgovoru su mu objasnili kako je ta stavka definirana Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Studentski servis kao “posrednik ima obvezu i pravo zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati”. Tako piše u zakonu, no nije poznato koliko je u praksi bilo slučajeva prisilne naplate.