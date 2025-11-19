Možda prekvalifikacija ipak nije toliko loša ideja
Student servis: Minimalna satnica raste, ali studentski troškovi bježe još brže
Minimalna studentska satnica od Nove godine raste s 6,06 na 6,56 eura, no inflacija i skupi najam stanova i domova i dalje pritiskaju studente. Polovica studenata radi tijekom studija, ali mnogi jedva usklađuju posao i fakultet, dok porezni limiti ostaju niski. Cijene domova porasle su 10–20 eura, privatni najam doseže 250–500 eura, a sve skuplja svakodnevica tjera studente na strogo planiranje. Iako obrok u menzi i dalje košta 86 centi, većina drugih troškova stalno raste, pa dodatnih 50 centi po satu mnogima neće bitno olakšati život. DW