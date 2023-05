14.-29. svibnja 2023., Zagreb

‘Europa na rubu’, tema je ovogodišnjeg 12. Subversive Film Festivala koji će se održati od 5. do 18. svibnja na nekoliko zagrebačkih lokacija s više od stotinu gostiju, svjetskih intelektualaca, umjetnika, filmaša i aktivista. Između ostalih, gostovat će francuski filozofi i pisci Didier Eribon (Povratak u Reims), Geoffroy de Lagasnerie (Misliti u lošem svijetu) i Edouard Louis. Gošće Festivala su i feminističke autorice, Tithi Bhattachary (Feministički manifest za 99%), Sara Farris (In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism) te američka filozofkinja Jodi Dean. tportal…