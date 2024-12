Neki sami sebi ne vjeruju, drugi kao da su počeli halucinirati

Na sučeljavanju su one stranke i koalicije koje prema istraživanju HRejting prelaze 4% potpore ispitanika u barem jednoj izbornoj jedinici. Pet je grupa pitanja od gospodarstva i financija, preko borbe protiv korupcije i stanja u pravosuđu, pa sve do problema demografije i migracija, potom zdravstva, socijale i obrazovanja i svjetonazorskih pitanja. Došlo je deset predstavnika lista stranaka i koalicija, a to su abecednim redom – iz Domovinskog pokreta Tomislav Josić, iz Fokusa Davor Nađi, iz HDZ-a Marin Piletić, iz IDS-a Dalibor Paus, iz Mosta Nikola Grmoja, iz stranke Možemo Sandra Benčić, iz nezavisne platforme Sjevera Matija Posavec, iz Radničke fronte Katarina Peović, iz SDP-a Mirela Ahmetović i Milivoj Špika iz platforme Umirovljenici zajedno. HRT