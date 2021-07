Ovo je moja velika ljudska, moralna satisfakcija. Danas sam dobio presudu. Bivša uprava se žalila na prvostupanjsku odluku Općinskog suda, ali im je žalba odbijena i sada je pravomoćna odluka da sam nezakonito smjenjen. U ponedjeljak se konstituira novo Upravno vijeće i treba njih pitati što će. Po presudi bi me trebalo vratiti na staro radno mjesto, no moj je mandat formalno istekao, pa me ne moraju vratiti na mjesto ravnatelja, ali mislim da bi trebali akceptirati presudu i imati mjesta za mene – kaže bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak. Jutarnji…