Rat za zlato

U Sudanu, nakon gotovo 18 mjeseci rata između nacionalne vojske i paravojnih Rapid Support Forces (RSF), grad El‑Fasher u regiji Darfur pao je pod kontrolu RSF-a, a potom su uslijedile su masovne egzekucije koje su Ujedinjeni narodi nazvali “jednostavno užasavajućima”. Procjenjuje se da je dosad u sukobima poginulo do 150.000 ljudi, a više od 13 milijuna je raseljeno. Ključni akteri su generali Mohamed Hamdan Dagolo (Hemedti) i Abdel Fattah al‐Burhan, čije se savezništvo raspalo nakon zbacivanja civilne vlade. RSF kontrolira rudnike zlata u zapadnom Sudanu i oslanja se na krijumčarenje kako bi financirao rat, dok vojska drži oko 60% teritorija. UN upozorava da je riječ o jednoj od najgorih humanitarnih kriza današnjice: četvrtina stanovništva suočena je s akutnom nestašicom hrane, a epidemija kolere u ljeto 2025. godine odnijela je desetke života. Sukob više nije lokalni – uključene su i Rusija, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati koje igraju igru preko različitih aktera. Index