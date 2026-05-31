Živimo bolje nego ikad, ali i kukamo

Stručnjak za neuromarketing Dalibor Šumiga pojasnio je da nas u kupnji ne pokreće manipulacija, već evolucijska potreba za društvenom usporedbom – lakše nam je kad i susjed nema struje. Iako živimo u zlatnom dobu, dopamin nas tjera da stalno tražimo više, zbog čega se subjektivno osjećamo nezadovoljno. Šumiga je vlastiti biznis izgradio na spoju neformalnog obrazovanja i ulaganja u promociju. Iako nije ljubitelj društvenih mreža, one su mu donijele golemu vidljivost i zaradu. Zaključuje da nišni sadržaj zahtijeva plaćeni doseg jer, ako želiš poslovni uspjeh, pravilo glasi: plati pa igraj. HRT