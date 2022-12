Dost dobre baterije

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila smjernice i preporuke za energetske uštede za razdoblje od početka kolovoza do kraja ožujka iduće godine. One se temelje na paketu dokumenata Europske komisije od 20. srpnja 2022., a usmjerene su na učinkovitu potrošnju energije kada se govori o grijanju i hlađenju, rasvjeti, korištenju kućanskih uređaja i o prometu. Također, smjernice sugeriraju veće korištenje javnog prijevoza te led žarulja i racionalno korištenje rasvjete. Građanima se preporuča da kućanske uređaje koriste u razdobljima niže tarife te da ih isključe iz napajanja nakon korištenja. Ministar je istaknuo i da se 40 posto ukupne energije kod nas se troši upravo u zgradama. Inače, Europska komisija svojim planom ‘Štedi plin za sigurnu zimu’ želi smanjiti potrošnju plina za 15 posto do kraja ožujka iduće godine. Lider