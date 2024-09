Algoritam koji generira lovu

Teorija je to koju je iznio inače jedan od glavnih teoretičara sociologije, Max Weber. On je još početkom 20. stoljeća objasnio kako je razvoj kapitalizma potaknuo skup ideja proizašao iz kršćanske religije. Prvi kapitalisti su, prema njemu, bili protestanti, točnije kalvinisti. Za razliku od katolika, koji oprost od Boga traže kroz ispovijedi, protestanti ne vjeruju u oprost grijeha, već kako se sva dobra i loša djela na kraju života zbrajaju, a Bog odlučuje tko će u raj ili pakao tek nakon što netko umre. Zbog toga su protestanti, vođeni stalnim osjećajem krivnje, motivirani na stalno dokazivanje svoje dobrote kroz naporan i težak rad. Budući da ne vjeruju u božja čuda, protestantima je takav sustav vrijednosti poslužilo kao plodno tlo za napredak u znanosti, tehnologiji i svemu ostalome što će služiti čovječanstvu. Za razliku od Marxa, koji će reći da je religija opijum za mase koji će zbog nje postati poslušni radnici, Weber ovom teorijom ističe kako ljudi prije postaju kapitalisti upravo zbog sustava vrijednosti koje im nameće religija. Sa zanimljivog YT kanala School of science.