Reci nam nešto što ne znamo...

685 riječkih studenata sudjelovalo je u istraživanju o brakovima, kohabitaciji i tranziciji u braku, pri čemu njih 2/3 nema ništa protiv izvanbračnih zajednica, ali ipak se u najvećoj mjeri žele vjenčati do 35 godine, piše Jutarnji list. Ukupno je 76,85% studenata izjavilo da želi sklopiti brak do 35. godine, njih 12,75% vidi se u izvanbračnoj zajednici s ili bez djece, dok 4 od 10 studenata smatra jako važnim sklopiti brak. 82% studenata želi živjeti mirno u krugu obitelji i prijatelja. U rezultatima istraživanja navodi se kako sedam od deset studenata smatra da će se vjenčati i živjeti u braku dok ih smrt ne rastavi, no osam od deset studenata isto je tako spremno na kohabitaciju, ali u pogledu međufaze, tj. puta do braka. Od ukupnog broja ispitanih, njih 57% nema povjerenje u Crkvu, 23% ih je neodlučno, a 20% ima povjerenje. Život u skladu s učenjem svoje vjere stavljaju na sedmo mjesto na rangiranju od devet životnih ciljeva po poželjnosti. Studentski