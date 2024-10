Sjevernjaci, ugledajte se na jug

Obično sve i počne tako da nam se netko javi i kaže on ili ona je takav i takav i trebalo bi ju ili ga promijeniti. To jednostavno nije moguće. Svatko treba krenuti i od sebe, što je sam spreman promijeniti, pa onda to isto tražiti i od drugih. Svi smo takvi i htjeli bi druge prilagoditi samo sebi, ali to tako ne ide. Ako se javi samo jedan partner, a želi raditi na partnerskom odnosu, najčešće ne možemo ništa bez da se uključi druga strana. Često se zna javiti jedan partner te navodi nedostatke druge strane i što bi volio da druge strana promijeni. Mi radimo na osobnoj odgovornosti te osobe i u čemu ona može doprinjeti da se stvari promijene na bolje – rekli su iz jednog obiteljskog centra, navodeći neke najčešće razloge zašto dolaze u ove podružnice odvojene od Centra za socijalne skrbi. Glas Podravine