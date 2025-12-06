Rastu tako brzo da im ni djetinjstvo ne stigne pratiti tempo

Djevojčice mlađe od devet godina traže operaciju na genitalijama jer su uznemirene njihovim izgledom. Dr. Naomi Crouch, vodeća adolescentska ginekologinja, izjavila je liječnici opće prakse upozoravaju na porast broja mladih djevojaka koji žele operaciju. Labioplastika, kako je operacija poznata, uključuje usne vagine koja se skraćuje ili preoblikuje. Britanski zavod za javno zdravstvo kaže da se ne bi trebalo provoditi nad djevojkama prije nego što navrše 18 godina. U 2015-16, više od 200 djevojaka mlađih od 18 godina imalo je labioplastiku. Više od 150 djevojaka bilo je mlađe od 15 godina. BBC