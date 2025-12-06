Sve više djevojčica ranije ulazi u pubertet - Monitor.hr
Danas (16:00)

Rastu tako brzo da im ni djetinjstvo ne stigne pratiti tempo

Sve više djevojčica ranije ulazi u pubertet

Sve više djevojčica ulazi u pubertet prije osme godine, a trend je ubrzan nakon pandemije. Stručnjaci smatraju da je glavni okidač porast tjelesne težine, osobito u predškolskoj dobi, dok utjecaj okolišnih čimbenika nije jasno dokazan. Većina djece je zdrava, ali preuranjeni pubertet može uzrokovati emocionalne poteškoće, sram i probleme u uklapanju među vršnjake. Dijagnostika se provodi pažljivo, a liječenje je potrebno samo kod brzog i pravog pubertetskog razvoja. Roditeljima se savjetuju zdrava prehrana, normalna tjelesna masa i redovita aktivnost. N1


