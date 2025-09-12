Samo izvannastavna praksa bez mentora
Švedska je uvela obaveznu seksualnu edukaciju davne 1955., a Hrvatska o tome 2025. na nacionalnoj razini još ni ne razmišlja
Prazninu pokušavaju popuniti gradovi – nakon Rijeke, i Zagreb pokreće izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja koji uključuje spolno i reproduktivno zdravlje, no samo kao izvannastavnu aktivnost. Udruge CESI i Status M upozoravaju da program ne smije ostati sveden na biologiju, već mora obuhvatiti teme poput ravnopravnosti, pristanka i prevencije nasilja. Pilot-provedba u osnovnim i srednjim školama najavljena je za rujan 2026. H-alter