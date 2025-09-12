Švedska je uvela obaveznu seksualnu edukaciju davne 1955., a Hrvatska o tome 2025. na nacionalnoj razini još ni ne razmišlja - Monitor.hr
Danas (18:00)

Samo izvannastavna praksa bez mentora

Švedska je uvela obaveznu seksualnu edukaciju davne 1955., a Hrvatska o tome 2025. na nacionalnoj razini još ni ne razmišlja

Prazninu pokušavaju popuniti gradovi – nakon Rijeke, i Zagreb pokreće izradu kurikuluma zdravstvenog odgoja koji uključuje spolno i reproduktivno zdravlje, no samo kao izvannastavnu aktivnost. Udruge CESI i Status M upozoravaju da program ne smije ostati sveden na biologiju, već mora obuhvatiti teme poput ravnopravnosti, pristanka i prevencije nasilja. Pilot-provedba u osnovnim i srednjim školama najavljena je za rujan 2026. H-alter


Slične vijesti

08.12.2024. (19:00)

Tema o kojoj svi šapću, a nitko ne priča

Psihologinja Tanja Jurin u Nedjeljom u 2: Seksualni problemi mogu nagrizati partnerstvo

Današnja gošća kod Stankovića radi kao docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i već se 15 godina bavi temom seksualnosti. Bavljenje ljudskom seksualnošću je nešto što nije baš primamljivo stručnjacima, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, kaže. U društvu ga često trivijaliziramo i smatramo sramotnim, iako je važan dio ukupnog zdravlja. Svaki peti do svaki drugi brak koji prestaje postojati je zbog seksualnih problema, pogotovo kada su oni različiti kod muškaraca i žena. Kod muških najčešći je problem s erekcijom i preuranjenom ejakulacijom, dok je kod žena nedostatak želje i s postizanjem orgazma. Ako gledamo društvene čimbenike, ženama se ne odobrava u potpunosti seksualni užitak, kao da seksualnost i ženstvenost ne idu ruku pod ruku. Pričali su i o seksualnoj edukaciji koja u obrazovanju gotovo da i ne postoji, kao i o fantazijama, pornografiji…  Većina problema mogla bi se riješiti komunikacijom i razumijevanjem. HRT

02.02.2023. (16:42)

Čak 45 posto studenata tvrdi da zna locirati “nubis” na ženskom tijelu. Problem? Nubis je izmišljeni pojam