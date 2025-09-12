Samo izvannastavna praksa bez mentora

Današnja gošća kod Stankovića radi kao docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i već se 15 godina bavi temom seksualnosti. Bavljenje ljudskom seksualnošću je nešto što nije baš primamljivo stručnjacima, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, kaže. U društvu ga često trivijaliziramo i smatramo sramotnim, iako je važan dio ukupnog zdravlja. Svaki peti do svaki drugi brak koji prestaje postojati je zbog seksualnih problema, pogotovo kada su oni različiti kod muškaraca i žena. Kod muških najčešći je problem s erekcijom i preuranjenom ejakulacijom, dok je kod žena nedostatak želje i s postizanjem orgazma. Ako gledamo društvene čimbenike, ženama se ne odobrava u potpunosti seksualni užitak, kao da seksualnost i ženstvenost ne idu ruku pod ruku. Pričali su i o seksualnoj edukaciji koja u obrazovanju gotovo da i ne postoji, kao i o fantazijama, pornografiji… Većina problema mogla bi se riješiti komunikacijom i razumijevanjem. HRT