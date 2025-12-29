Svemir možda usporava: upitna teorija vječnog širenja - Monitor.hr
Jučer (23:00)

Kozmički mjerač brzine pokazuje krivi smjer

Svemir možda usporava: upitna teorija vječnog širenja

Nova studija astronoma sa Sveučilišta Yonsei u Seulu dovodi u pitanje ubrzano širenje svemira. Analizom oko 300 galaksija pokazali su da svjetlina supernova tipa Ia ovisi o starosti zvijezda iz kojih nastaju, što znači da one nisu savršene “standardne svijeće”. Nakon korekcije tog efekta, podaci upućuju na to da se širenje svemira danas usporava, a tamna energija slabi s vremenom. Ako se potvrdi, bila bi riječ o velikom zaokretu u kozmologiji. Interesting Engineering

Slične vijesti

11.07. (11:00)

Ako vam se činilo da živite u kozmičkoj praznini, možda ste bili u pravu

Nova teorija: Naša galaksija možda lebdi u regiji od dvije milijarde svjetlosnih godina

Ako se rezultati pokažu točnima, mogli bi pomoći astronomima pronaći pravu starost našeg svemira i ponuditi rješenje za jedan od problema u kozmologiji – neslaganje poznato kao Hubbleova napetost, koje označava da se daleki svemir širio sporije u prošlosti nego što se bliski svemir širi danas. Tijekom prošlog desetljeća, kozmologija je bila uvučena u rastuću krizu jer su opažanja Hubbleovog svemirskog teleskopa i kasnije James Webba sugerirala da se svemir širi različitim brzinama ovisno o tome gdje astronomi gledaju. Ideja da bi naš dio svemira mogao biti manje gust od drugih dijelova javila se u 1990-ima, kada su istraživači pronašli manje galaksija u našem lokalnom svemiru nego što su očekivali. Daljnja istraživanja potkrijepila su ova opažanja, ukazujući da naša galaksija možda je u centru regije poznate kao lokalna rupa ili KBC praznina. Drago Galić za Bug

01.04. (14:00)

Einstein je bio u krivu. Pa u pravu. Pa opet možda u krivu

Širenje svemira: od Hubblea do tamne energije i dalje

Hubble je 1929. dokazao da se svemir širi, potvrđujući ranije ideje Fridmana i Lemaîtrea, unatoč Einsteinovom početnom skepticizmu. Kasnije otkriće ubrzanog širenja svemira dovelo je do ponovnog uvođenja kozmološke konstante, koju je Einstein prvotno odbacio. Najnovija opažanja DESI-ja pokazuju da se ubrzanje širenja svemira usporava, što postavlja nova pitanja o prirodi tamne energije. Očekuju se daljnje potvrde od opservatorija Euclid i Vera Rubin, dok astronomi nastavljaju prepravljati kozmološke knjige. Dario Hrupec za Bug