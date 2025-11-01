Svijeće, gužve i tračak vječnosti

Prvoga studenoga Crkva slavi Sve svete – sve poznate i nepoznate koji su živjeli svetim životom. Sutradan, na Dušni dan, vjernici se sjećaju svojih pokojnika, mole za njihove duše i posjećuju grobove. Ovi blagdani podsjećaju na kršćansku nadu u vječni život i poziv na svetost dostupnu svima – ne kroz izvanredna djela, nego kroz svakodnevno služenje Kristu i ustrajnost u vjeri. Iako je zapravo 2. studenoga dan posvećen molitvi za mrtve, uobičajeno je da se groblja pohode već na Sve svete. Laudato, tportal