Početkom rujna u Brodosplitu će početi raditi prva skupina radnika iz Indije, a do kraja godine bit će ih oko dvije stotine. Kao kooperanti zarađivat će 950 eura mjesečno, dok stalno zaposleni mogu zaraditi do 1.500 eura, piše Slobodna. Vezano za ovo, Novosti se danas pitaju kako to da je vlada odlučila pomoći Brodosplitu i 3. maju, a puštaju da Uljanik propadne.