Dobrodošli u Hrvatsku – zemlju gostoljubivih batina

Prije nekoliko tjedana gradonačelnik grada Roankoea u Virginiji zatražio je ukidanje svih vrsta pomoći sirijskim izbjeglicama, no tu se nije zaustavio, već se pozvao na presedan u SAD-u, kad je 110.000 Japanaca bilo prisilno odvedeno u kampove nakon napada na Pearl Harbor. Time je David Bowers iz naftalina izvukao veliku sramotu američke povijesti i izazvao val kritika, no od svojih stavova ne odustaje: “Shvaćam koliko je bila teška odluka koju je Roosevelt morao donijeti, no u vrijeme kad je to odlučio, to je bila ispravna stvar”, izjavio je, povukavši paralelu između Japanaca i današnjih džihadista. Express