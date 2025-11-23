Kad znanost kaže: „Progutaj ovo, pa ćemo ti reći kako si"

Kineski znanstvenici razvili su inovativnu svjetleću pilulu koja omogućuje neinvazivno otkrivanje gastrointestinalnih krvarenja i bolesti poput kolitisa. Temeljena na mikroskopskim hidrogel kuglicama s genetski modificiranim bakterijama, pilula svijetli pri kontaktu s krvlju. Nakon prolaska kroz probavni sustav, kuglice se jednostavno prikupljaju magnetom i analiziraju u roku od pola sata. Testovi na miševima pokazali su da intenzitet svjetljenja precizno odražava težinu bolesti. Tehnologija, predstavljena u časopisu ACS Sensors, mogla bi znatno smanjiti potrebu za kolonoskopijama i unaprijediti dijagnostiku crijevnih bolesti. Bug donosi tjedne novosti iz svijeta znanosti.