Omiljena destinacija za Urlaub

Već proteklih godina je na turizam otpadalo do 20 posto hrvatskoga BDP-a i to je bila presudna gospodarska grana, osobito u regijama uz more. Ulazak u zonu eura povećao je transparentnost tržišta tako što je turistima lakše usporediti cijenu i kvalitetu usluge. Osim toga otpale su i nesigurnosti u vezi s oscilacijama tečaja kune prema stranim valutama. To turistima olakšava planiranje putovanja i budžeta. Međutim, nova situacija donosi i nove probleme. Tako su se u posljednje vrijeme sve češće čule pritužbe na jako povećane cijene. No, za to krive inflaciju koja je prisutna i drugdje u Europi i svijetu. Tu je i pojava masovnog turizma koji je problematičan za mjesta poput Dubrovnika ili Istre. Problemi sežu od nedovoljne infrastrukture, recimo kod zbrinjavanja otpada, preko ilegalne gradnje… Gubitak biološke raznolikosti, zagađenje zraka, mora i podzemnih zaliha vode samo su neke od posljedica. DW