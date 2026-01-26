Švicarska točnost, globalna zbunjenost

Krajem 1990-ih Swatch je, u suradnji s Nicholasom Negroponteom iz MIT Media Laba, predstavio Internet vrijeme – sustav koji je dan dijelio na 1.000 decimalnih jedinica zvanih .beat, bez vremenskih zona. Referentna točka bio je Biel u Švicarskoj (BMT), a cilj je bio globalno usklađivanje vremena u eri interneta. Iako vizualno privlačan i popularan među tech entuzijastima, sustav je propao zbog apstraktnosti i gubitka veze s prirodnim ritmom dana. Ugašen je 2003., ostavši tehnološki kuriozitet. Bug