Put sad odavde do udaljenosti od 10 milijardi svjetlosnih godina, pa nazad do jednog femtometra (10 na -15-tu metra ili jednu bilijuntinu milimetra) i jezgre atoma. U samo dvije minute. Ma čudo jedno.

A sense of scale with "Cosmic Eye" by astrophysicist Danail Obreschkow.pic.twitter.com/cTYsEEGbCd

— Wonder of Science (@wonderofscience) April 12, 2022