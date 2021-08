As u rukavu

U samo nekoliko dana talibani su – negdje nakon žestokih borbi, a negdje skoro bez otpora afganistanske vojske – osvojili čak šest glavnih gradova pokrajina u zemlji. Sve se to događa dok američki, ali i drugi inozemni vojnici privode kraju svoje povlačenje iz Afganistana. Američka strategija, zračna podrška afganistanskoj vojsci teško bi pomogla i u eventualnom oslobađanju osvojenih gradova, jer bi američki borbeni avioni, helikopteri i dronovi morali gađati mete u gradovima punim civila. Index…

Map showing parts of Afghanistan currently under government control and territories under the influence of the Taliban#AFPGraphics pic.twitter.com/Hq5C5s1LpW

— AFP News Agency (@AFP) August 9, 2021