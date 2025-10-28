Više klupski, malo manje hitoidno

Stariji fanovi Tame Impale uvijek će tražiti novi „Lonerism“. Treba ih razumjeti. U toj fantastičnoj suradnji genijalnog australskog autora Kevina Parkera i genijalnog američkog producenta Davea Fridmanna 2012. godine nastao je jedan od najboljih i najvažnijih indie rock albuma ranog 21. stoljeća. S druge strane mlađi pratitelji Tame Impale najprije će tražiti mega hitove poput „The Less I Know the Better“, koji samo na Spotifyu broji preko 2 milijarde streamova. Treba i njih razumjeti. Na 12 novih traka gotovo da nema takvog materijala, pa je donekle razumljivo zbog čega se u prvim reakcijama na „Deadbeat“ iz tabora publike i kritike javljaju neki nezadovoljni, razočarani i zbunjeni glasovi – kažu na Ravno do dna gdje imaju vrlo pozitivno mišljenje. Na Muzici baš i nemaju.