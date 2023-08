Izvještaji s terena pokazuju suprotno

Dosad je u SAD-u na osnovu krive identifikacije s pomoću tehnologije prepoznavanja lica s dostupnih fotografija i video snimaka podignuta optužnica protiv šest osoba, za koje se kasnije dokazalo da nemaju veze sa zločinom. Svi su bili Afroamerikanci. New York Times donosi priču mlade majke Porche Woodruff iz Detroita koja je mislila da se netko šali kad ju je policija došla uhititi zbog pljačke i krađe auta. Prošla je torturu ispitivanja i pritvora, nakon što je podignuta optužnica morala je skupiti 100.000 dolara da se brani sa slobode. Kad se napokon pokazalo da nema nikakve veze s kriminalom općenito, oslobođena je. Do grešaka i lažnih optužnica dolazi jer su algoritmi u tehnologiji prepoznavanja „obučeni“ uglavnom na bazi bijelih lica i jer je, navodno, crnih premalo za bolju točnost. No, u policijskim bazama podataka broj fotografija prethodno uhićenih Afroamerikanaca daleko premašuju njihov broj u općoj populaciji, što opet “zbunjuje” tehnologiju. Novilist